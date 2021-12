LA VÉRITABLE RECONNAISSANCE DES AGENTES ET DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE PASSE PAR UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DE LEURS SALAIRES

Les premiers signataires : Laurent Arnaudas, Secrétaire Général de la FA-FPE Gérard Aschieri, ancien Secrétaire Général de la FSU Ana Azaria, présidente Femmes Egalité Allan Barte, illustrateur Didier Bourgoin, SNUTER FSU Catherine Corsini, réalisatrice Annick Coupé, Porte-Parole d’ATTAC Thomas Coutrot, économiste Katia Dubreuil, Présidente du syndicat de la Magistrature Simon Duteil, Co porte-parole de l'Union Syndicale Solidaires Annie Ernaux, écrivaine Patrick Fabiaz, Fondation Copernic Jacques Généreux, économiste Sigrid Gerardin, SNUEP FSU, secrétaire nationale FSU secteur droit des femmes Fabien Golfier, Secrétaire Général de la FA-FP Denis Gravouil, Fédération CGT Spectacle Bernadette Groison, membre du CESE, ancienne secrétaire générale de la FSU Murielle Guilbert, Co porte-parole de l'Union Syndicale Solidaires Jean-Marie Harribey, économiste Janette Habel, co présidente de Copernic Sabina Issehnane, Economiste Michel Jallamion, Convergences Services publics Pascal Kessler, Président de la FA-FP Pierre Khalfa, Fondation Copernic Eric Labourdette, Secrétaire Général de la FA-FPH Anicet Le Pors, ancien ministre de la Fonction publique Michelle Leflon, Collectif de défense des hôpitaux Gaëlle Martinez, Déléguée Générale de Solidaires Fonction Publique Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT Christiane Marty, économiste Guillaume Meurice, Chroniqueur et humoriste

Evelyne Ngo, Déléguée adjointe Solidaires Fonction Publique Patrick Pelloux, médecin urgentiste Edwy Plenel, journaliste Natacha Pommet, secrétaire générale de la Fédération CGT des Services publics Christophe Prudhomme, médecin urgentiste Christophe Ramaux, économiste Robin Renucci, metteur en scène et comédien Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif National pour les Droits des Femmes Régis Sauder, cinéaste Fatna Seghrouchni, co-secrétaire fédérale de SUD éducation Jules Siran, co-secrétaire fédéral de SUD éducation Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération CGT Santé et Action sociale Baptiste Talbot, coordinateur CGT Fonction Publique Benoit Teste, Secrétaire Général de la FSU Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l’UFSE CGT Ophélie Vildey, Déléguée adjointe Solidaires Fonction Publique Marie-Pierre Vieu, journaliste

La crise issue de la pandémie a eu au moins une vertu : la reconnaissance de l’engagement et des compétences des agentes et agents de la Fonction publique.

Qui prétendrait aujourd’hui que les femmes et les hommes de l’hôpital public, celles et ceux de l’Education nationale, des services départementaux d’incendie et de secours perçoivent une juste rémunération?

Et ce qui est vrai pour ces professions l’est également pour toutes celles qui œuvrent à l’intérêt général et à la protection des populations, qu’elles soient sur le devant de la scène médiatique ou non.

A l’heure où, de manière tout à fait légitime, le pouvoir d’achat est à nouveau la principale préoccupation de la population, les personnels des trois versants de la Fonction publique ne peuvent se contenter de discours louangeurs ou de mesures parcellaires.

Il en va aussi de l’attractivité de la Fonction publique, de sa capacité à recruter et maintenir en son sein des agentes et agents à la formation et à la qualification du plus haut niveau possible, dimension indispensable à la qualité du service public.

De significatives et urgentes augmentations générales sont indispensables.

Sans attendre, il faut donc rompre avec l’absence de mesures générales : il faut ainsi revaloriser le point d’indice, dont le gel, en plus de dix ans, a entraîné pertes de pouvoir d’achat considérables, absence de reconnaissance des qualifications et rabougrissement des carrières. D’autres mesures - telles que l’attribution d’un nombre de points uniforme à toutes et à tous – doivent être envisagées.

Nous n’oublions pas que plus de 60 % des personnels de la Fonction publique sont des femmes. Il faut donc en finir avec les inégalités professionnelles dont elles sont victimes.

Nous n’oublions pas d’avantage que plus d’un million de non titulaires et précaires travaillent dans la Fonction publique et que leur situation doit être également améliorée.

Nous, signataires de cette tribune, venons d’horizons différents : militantes et militants de la vie associative, de la vie politique, syndicalistes, femmes et hommes de la Culture...

Mais, toutes et tous considérons que les services publics pour lesquels notre attachement est sans faille ont besoin de femmes et d’hommes bénéficiant d’un salaire décent et valorisant.

C’est pourquoi, nous demandons que le Président de la République et le Gouvernement ouvrent sans attendre de véritables négociations pour procéder, dès le début 2022, aux augmentations générales de salaire que les agentes et agents de la Fonction publique méritent amplement.